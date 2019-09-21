(كوكاكولا/كابي) و(الطيف) تشاركان برعاية ذهبية لمعرض فلسطين الغذائي 2019

وطن: تشارك شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي كراعٍ ذهبي لمعرض فلسطين الغذائي 2019، والذي بدأت فعالياته في مبنى (هيبرون إكسبو) بمدينة الخليل من يوم السبت وتستمر حتى يوم الإثنين، حيث يشتمل المعرض على قطاعات غذائية مختلفة ومشاركة لمصانع وشركات متعددة.

وتشارك الشركة ضمن جناحها في المعرض، بمنتجات شركة المشروبات الوطنية من المشروبات الغازية (كوكاكولا، فانتا، سبرايت) وعصائر كابي بأطعمتها المختلفة، بالإضافة إلى مياه جريكو وأروى، كما تشارك شركة الطيف لمنتجات الألبان والصناعات الغذائية المنبثقة عن شركة المشروبات الوطنية بمنتجات شركة (كانديا).

وينظم المعرض من قبل مركز الخليل للمعارض الذي يديره مجموعة من الشباب من رياديي الاعمال الناجحين في مدينة الخليل، ويهدف المعرض إلى تطوير قطاع الصناعة والتجارة في السوق المحلي والعالمي، كما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة المنتجات الوطنية بطريقة مريحة وممتعة كل حسب اختصاصه.

وتشارك في المعرض في نسخته الثانية عشرات الشركات الوطنية والمحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات الصناعة المختلفة، فيما من المتوقع أن يزور المعرض عشرات الآلاف من الزوار.

وقال عماد الهندي المدير العام لشركة المشروبات الوطنية أن المعرض الذي يعتبر صالة عرض تفاعلية للمنتجات، يقدم فرصة متميزة كمنصة تواصل مع المستهلكين بالإضافة إلى بناء العلاقات والتشبيك مع الشركات الأخرى والمصنعين والمستوردين والمصدرين، مثمنا جهود مركز الخليل للمعارض ومديرها السيد رامي النتشة في التنسيق والإعداد لمعرص فلسطين الغذائي الذي حقق نجاحا متميزا العام المنصرم.

كما شدد الهندي على أهمية مدينة الخليل كمركز للصناعات المحلية التي تمتاز بجودة عالية ترتقي وتضاهي الصناعات المثيلة في العالم، كما أنها تتمتع بسوق ضخم ومكانة اقتصادية معروفة على مستوى عربي ودولي، وأضاف الهندي: "نفخر ونعتز أن ننرعى ونشارك ضمن معرض فلسطين الغذائي في الخليل، لنعرض للزائرين أحدث وأجود منتجاتنا الغذائية المصنعة من قبل المشروبات الوطنية، إضافة إلى منتجات شركة الطيف التي ينتج مصنعها منذ مطلع العام الحالي أجود منتجات الألبان والغذاء، في مصنع جديد مطابق لأعلى المعايير والمواصفات ومزوّد بأحدث التقنيات، وذلك بامتياز حصري من شركة (كانديا) الفرنسية".



وأكد الهندي على ضرورة الاستمرار في حملة توعية المواطنين بضرورة دعم المنتج المحلي، لا سيما أن المنتج الفلسطيني بات اليوم بمستوى عال من الجودة، حيث تطبق الشركات الفلسطينية معايير الجودة والسلامة العامة والمواصفات العالمية، مردفا أن المواطن الفلسطيني يستحق الأفضل دوما، وعلى جميع الشركات والمصانع المحلية أن تتماشى مع رغبة المستهلك بالحصول على جودة منافسة وسعر منافس للمنتجات الأخرى.