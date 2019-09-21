الاحتلال يمنع زوجة الأسير بسام السعدي من زيارته

وطن: رفضت سلطات الاحتلال السماح للمحررة نوال السعدي من مخيم جنين، بزيارة زوجها القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي، ونجليها صهيب ويحيى القابعان في سجن "مجدو".

ونقل مكتب إعلام الأسرى عن السعدي قولها إن سلطات الاحتلال لم تسمح لها بزيارة زوجها منذ اعتقاله قبل عام ونصف سوى ثلاث مرات، وقد حصلت مؤخرًا على تصريح زيارة لمدة عام، لكنها فوجئت باحتجازها من قبل جنود الاحتلال، وعزلها عن أهالي الأسرى، وإرغامها على العودة وحرمانها من الزيارة".

وأضافت "لم يتوقف الاحتلال عن عقابنا على مدار السنوات الماضية، فقد تعرضت وأبنائي جميعًا للاعتقال، وقضى زوجي أكثر من 10 سنوات بشكل متفرق خلف القضبان، وحرمت من زيارتهم كوني أسيرة سابقة".

وتابعت "لقد بدد الاحتلال فرحتي بالحصول على تصريح بمنعي من الزيارة، حيث يعتقل زوجي المحكوم عامين وولداي صهيب ويحيى، وهذه الممارسات تعسفية وجزء من العقاب والاستهداف لعائلتنا، لكنها لن تنل من عزيمتنا ومعنوياتنا العالية".

تجدر الإشارة إلى أن عائلة السعدي تعرضت للاعتقال ثلاث مرات خلال فترات مختلفة، بينما اعتقل والد العائلة آخر مرة بعد مطاردة دامت عامين، واستشهد خلال انتفاضة الأقصى ابنين توأمين للعائلة هما إبراهيم وعبد الكريم.