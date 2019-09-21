شبكة وطن الإعلامية وفندق الكرمل يوقعان اتفاقية إعلامية

رام الله – وطن: وقعت شبكة وطن الإعلامية وفندق الكرمل، في مدينة رام الله اليوم السبت، اتفاقية إعلامية، تضمنّت تقديم خدمات إعلانية على وسائل الشبكة، وذلك على مدار عام كامل.

ووقع الاتفاقية كل من مديرة تطوير الأعمال في شبكة وطن الإعلامية رانيا عيسى، والمدير العام لفندق الكرمل لؤي زرقاوي.

جاء توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة فندق الكرمل جمال النمر، وعضو مجلس إدارة شبكة وطن الإعلامية المنتدب، معمر عرابي.

وتأتي هذه الاتفاقية بين الطرفين في إطار توطيد أواصر التعاون المشترك في المجال الإعلاني والاعلامي، حيث تشمل الاتفاقية تقديم خدمات واستشارات إعلامية وإعلانية.

وأوضح معمر عرابي "أن دورنا في شبكة وطن الإعلامية هو تسليط الضوء على أهم قصص النجاح سواء للأفراد أو المؤسسات الفلسطينية، لذا وانطلاقا من ذلك فأننا نسعى دوماً إلى تعزيز شراكاتنا مع جميع القطاعات العاملة في الاقتصاد الفلسطيني والمساهمة في تعزيز قدراتها التسويقية من خلال الإعلام والإعلان.

من جهته أكد جمال نمر، أن فندق الكرمل ووطن يتشاركان سوياَ، في الرؤية حول أهمية حصول المواطن الفلسطيني على أفضل خدمة ممكنة، مع ضرورة الالتزام الأخلاقي، والحرص على الجودة والتميز في العمل. وذلك إيماناً منا بأهمية دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع الفلسطيني في ظل كل ما يعانيه من تحديات وعقوبات جمة.