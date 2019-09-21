صور | إيران تعرض حطام "طائرات مسيرة معادية" أسقطتها

وطن: أقام الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، معرضا لطائرات مسيرة معادية من "إسرائيل" والولايات المتحدة وبريطانيا، قام بإسقطها فوق الأجواء الإيرانية خلال السنوات الماضية، واستولى عليها.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن المعرض الذي نظم في متحف الدفاع المقدس بطهران، وأطلق عليه اسم "صائد النسور"، افتتحه صباح اليوم، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي.

وأضافت الوكالة أن المعرض يشمل 10 طائرات مسيرة مقتنصة أو مستهدفة من قبل الحرس الثوري".

ويضم المعرض طائرات مسيرة من طرازات "آر كيو 170"، و"سكن إيغل"، و"آيروسوند"، و"إم كيو 1"، و"هرمس 200"، و"آر كيو 11"، و"درزت هاوك"، و"فونيكس"، و"آر كيو 7"، وحطام درون آخر من نوع "إم كيو 9 سي".

كما عرضت الوكالة صور الطائرات التي تم إسقاطها والإستيلاء عليها.

سبوتنيك+روسيا اليوم