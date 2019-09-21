(محدّث3) ستة إصابات في مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة "عزون"

وطن: أصيب 6 مواطنين، وعدد من الأطفال، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية، عقب اقتحامها البلدة واغلاقها مصالح ومحال تجارية.

وأوضحت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع 6 اصابات خلال مواجهات عنيفة في بلدة عزون، بينها 3 بالرصاص الحي، واصابتين بالرصاص المغلف بالمطاط.

كما تعرض عدد من الأطفال لإصابات جراء انقلاب حافلة صغيرة تقل نساء وأطفال بعد أن فقد السائق السيطرة نتيجة استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال في البلدة، عقب اقتحم قرابة 30 آلية للاحتلال البلدة الواقعة في محافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل وحاووز الماء في البلدة. ومن ثم قاموا بإجبار المواطنين على إغلاق محلاتهم التجارية. كما منعوا المواطنين من أداء صلاة المغرب في مسجد البلدة.

في السياق ذاته، يواصل الاحتلال إغلاق المدخل الشمالي الرئيسي للبلدة لليوم الثاني على التوالي، ما يدفع المواطنين إلى سلك طرق التفافية أخرى، ما يتسبب بإعاقة وصول المواطنين إلى أعمالهم بسهولة.

يتبع...