القائمة العربية المشتركة: لا قرار بالتوصية لـبيني غانتس

وطن: نفت القائمة المشتركة بزعامة أيمن عودة، مساء اليوم السبت، توصلها الى التوافق فيما بين أعضائها على المرشح المناسب للتوصية عليه كرئيس وزراء مقبل لدولة الاحتلال.

وقالت المشتركة ردا على توالي التقارير التي كشفت نيتها التوصية لصالح منافس نتنياهو بيني غانتس، إن الاعلان بهذا الخصوص سيتم نشره يوم الغد.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن القائمة المشتركة قررت التوصية بزعيم تحالف حزب "كاحول لافان" بيني غانتس، كرئيس للوزراء.

جاء إعلان المشتركة على لسان رئيسها أيمن عودة، بعد انتهاء اجتماع نواب القائمة المشتركة، في كفر قاسم، عشيّة اجتماع الكتل البرلمانية بالرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء غد الأحد.

وبحسب ما أعلنته المشتركة، فمن المقرّر أن تجتمع رباعية المشتركة، غدًا الأحد، للحسم في الموضوع، قبل لقائها ريفلين.