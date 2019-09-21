مانشستر سيتي يمطر شباك واتفورد بثمانية أهداف

وطن: حقق فريق مانشستر سيتي فوزا عريضا على نظيره واتفورد بثمانية أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف الفريق السماوي كل من اللاعبين دافيد سيلفا، سيرجيو أغويرو، رياض محرز، برناردو سيلفا (هاتريك)، نيكولاس أوتاميندي وكيفين دي بروين.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 13 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد واتفورد عند نقطتين وهو يقبع بالمركز الأخير.