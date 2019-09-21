الاحتلال يمنع المزارع عبد اللطيف عرار من استصلاح أرضه جنوب قلقيلية

وطن: منعت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، المزارع عبد اللطيف حسن عرار من استصلاح أرضه في منطقة المنطار شرقي بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، واستولت على جرافة كانت تعمل في الأرض.

وقال رئيس بلدية كفر ثلث حسني عودة، إن الاحتلال صادر جرافة تعود ملكيتها للمواطن أيمن احمد مراعبة، استخدمها في عملية استصلاح أرض المزارع عرار.

في سياق متصل، أشار عودة إلى أن الاحتلال أغلق، الطريق الزراعي الواصل بين بلدة عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، والمؤدي إلى منطقة العيون في واد قانا بالسواتر الترابية، فيما أن الطريق افتتح مؤخرا لتسهيل التواصل بين المزارعين وأراضيهم.

(وفا)