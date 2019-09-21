شركة الكهرباء الإسرائيلية ستبدأ بقطع التيار الكهربائي عن الضفة بدءاً من الغد

وطن: أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن نيتها قطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين، منذ صباح غد، الأحد.

يشار إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية قررت وبموافقة من حكومة الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن 3 محافظات هي القدس ورام الله وبيت لحم، بحجة تراكم ديون تلك الشركة على شركة كهرباء القدس.

وكانت شركة كهرباء محافظة القدس، أكدت الاثنين الماضي، أنها تسلمت الإنذار الثالث من شركة الكهرباء الإسرائيلية، والذي ستقوم الأخيرة بموجبه بالبدء بتقنين أو قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز الشركة، وذلك بتاريخ الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر الجاري في كل من مدن رام الله، وبيت لحم، وأريحا.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري: "أبلغتنا ما تسمى بشركة الكهرباء القُطرية الإسرائيلية بشكل رسمي، أنها ستبدأ باتخاذ إجراءات تقنين أو قطع التيار الكهربائي في الثاني والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً في مدينة رام الله بما فيها قرى وبلدات سنجل، وجلجيليا، وعبوين، وعارورة، ومزارع النوباني، وروابي، وعجول، ودير السودان، والمزرعة الشرقية، وعين يبرود، وترمسعيا، وأبو فلاح، والمغير، أما المناطق التي سيشملها القطع في مدينة بيت لحم فهي مناطق حوسان، وواد فوكين، وبتير، ونحالين، وأجزاء من الخضر، وواد غنيم، وجبل هندازه، وواد شاهين".

وفي ذات السياق، حذرت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم السبت، من تبعات إقدام الاحتلال على فصل التيار الكهربائي عن 3 محافظات، وتأثير ذلك على حياة المرضى، وجميع المواطنين بشكل عام، إضافة إلى تأثيره على الأدوية والمطاعيم المحفوظة في الثلاجات.