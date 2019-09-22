اعتقالات في الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، شابا من نابلس قرب بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية ان الاحتلال اعتقل الشاب عماد نهاد قيم من حي رأس العين بنابلس على حاجز بيت فوريك، بحجة العثور على سكينة ( موس ) بحوزته، وتم نقله لحواره وتم احتجاز السيارة التي كان يستقلها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال يوسف احمد العصافرة وزهران محمود الزهور من بيت كاحل غرب الخليل، ومن بيت اولا غربا اعتقلت ايضا الاسير المحرر رائد عبد العفو العملة.

ومن حزما شرق القدس اعتقلت قوات الاحتلال علي ياسر الخطيب.

يتبع..