4 أعراض لنقص الزنك في الجسم

وطن:قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الزنك ‫يمتاز بفوائد جمّة للصحة والجمال، حيث إنه يتمتع بأهمية كبيرة للأيض ‫وشفاء الجروح وتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى أهميته لجمال البشرة ‫والشعر.

‫وأوضحت الجمعية أن جسم الرجل يحتاج إلى الزنك بمعدل 10 مللي غرام يوميا، ‫بينما يحتاج جسم المرأة إلى 7 مللي غرام يوميا، في حين يزداد احتياج ‫الجسم لدى الحوامل ليتراوح بين 10 و11 مللي غرام يوميا.

‫وأشارت الجمعية إلى أن أعراض نقص الزنك بالجسم تتمثل في:

1- كثرة الإصابة ‫بالعدوى.

2- صعوبة شفاء الجروح.

3- تساقط الشعر.

4- تقصف الأظافر.

‫وتنقسم المصادر الغذائية الغنية بالزنك إلى حيوانية كالمحار والروبيان ‫(الجمبري) واللحم البقري والكبد وجبن الجودا والإيمنتال وصفار البيض، ‫ونباتية كبذور القرع العسلي والبقوليات كالعدس ومنتجات الحبوب الكاملة ‫ورقائق الشوفان والجوز والفول السوداني.