الأمن السعودي يلقي القبض على رجل عذب طفلته بوحشية

وطن: أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، اعتقال رجل ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يضرب ابنته البالغة من العمر 3 أعوام، بشكل مبرح.

وقال الأمن العام في بيان، إن شرطة منطقة الرياض قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية لقيامه بتعذيب طفلته البالغة 3 أعوام من العمر، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية لقيامه بتعذيب طفلته البالغة (٣) أعوام من العمر ، وتوفر الرعاية اللازمة لأطفاله ، وعددهم أربعة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية . pic.twitter.com/oH6MqOh3h2 — الأمن العام (@security_gov) ٢١ سبتمبر ٢٠١٩

من جهته، كشف والد الطفلة ملابسات مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة وأثار مشاعر غضب واسعة في العالم العربي.

وظهر الشاب في مقطع فيديو لاحق، رفقة ابنته ذاتها، وقال إن الحادثة قديمة، وكان يومها يحاول أن يعلمها المشي، بينما كان يمر حينها بحالة نفسية على حد تعبيره.

وأضاف الشاب الذي تلاحقه النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان ووحدة حماية المعنفين من قبل أسرهم في السعودية، أن ابنته تمشي الآن، وهي بصحة جيدة، وهو يهتم حاليا بأربعة أطفال لأن والدتهم تركتهم عنده على حد قوله.

واعتذر الشاب عن تصرفه مع ابنته، وطلب من الغاضبين منه “الدعاء له بدل الدعاء عليه”، بعد أن أثار مقطع الفيديو ردود فعل غاضبة ضده وسط مطالب للسلطات المختصة بمحاسبته.