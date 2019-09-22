روحاني: إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها

وطن: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إن إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها، مؤكدا أن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم “غياب الأمن”، وذلك بعد الإعلان عن إرسال تعزيزات أمريكية إلى المنطقة.

وأضاف روحاني في كلمة ألقاها خلال عرض عسكري في الذكرى السنوية لبدء حرب إيران مع العراق والتي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988 إن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي لانعدام الأمن بالنسبة للمنطقة ولصناعة النفط.

وقال إن إيران “ستقدم خطة في الأيام المقبلة في الأمم المتحدة” للتعاون من أجل ضمان أمن “الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان” بين دول المنطقة.