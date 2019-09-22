أردوغان: مجلس الأمن لا يستطيع وقف انتهاكات "إسرائيل"

رام الله- وطن :قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مجلس الأمن الدولي لا يستطيع وقف الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت في إسطنبول قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "مجلس الأمن الدولي لم يستطع حل المشكلة التي سببتها إسرائيل منذ العام 1948 لغاية اليوم، والأخيرة ترفض قرارات الأمم المتحدة".

وتساءل: "فليجيبونا، هل الأراضي في العام 1948 هي نفسها اليوم؟ عندما تتفوه إسرائيل بكلمة ما، يجب ألا تلقى قبولاً في مجلس الأمن الدولي، بل ويجب على كافة الأعضاء الخمسة الدائمين رفضها عند الضرورة".