اطلاق الحملة الاقليمية "لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات"

وطن: تعقد جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية واتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني وبالشراكة مع وزارتي شؤون المرأة والعدل ومنتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة وشبكة وطن الاعلامية مؤتمرا صحفيا اليوم الاحد 22/9/2019، الساعة الحادية عشر في مقر شبكة وطن الاعلامية برام الله لاطلاق الحملة الاقليمية "لا تسامُح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات".

وسيعقد المؤتمر بالتزامن مع المؤسسات الشريكة في الحملة في كل من مصر، ولبنان، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب من خلال المبادرة النسوية الأورومتوسطية وبدعم من الاتحاد الاوروبي.