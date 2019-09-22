إعصار "تاباه" يقترب من كوريا الجنوبية

وطن: قالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إن إعصار "تاباه" يتجه شمالًا باتجاه جزيرة جيجو الجنوبية اليوم الأحد، حيث تساقطت أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة على الجزيرة والمناطق الجنوبية الأخرى وتسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

كان الإعصار القوي، الذي كان مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 126 كيلومترا في الساعة مع ضغط جوي قدره 970 هكتوباسكال في مركزه، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب غرب جيجو ويسير بسرعة 28 كيلومترا في الساعة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار على بعد حوالى 130 كيلومترا جنوب شرق جيجو في غضون الظهر وعلى بعد 170 كيلومترا جنوب غرب مدينة بوسان الجنوبية الشرقية فى حوالى الساعة السادسة مساء.

وكانت وزارة الداخلية والسلامة قد رفعت مستوى حالة التأهب الجوية إلى "اليقظة" أمس السبت حيث من المتوقع أن يؤثر الإعصار تأثيراً خطيراً على المنطقة الجنوبية من البلاد.

وبلغت كمية الأمطار في أجزاء من جيجو 476 ملليمترا، كما سجلت بلدة سانتشونج بإقليم كيونجسانج الجنوبي 5ر203 ملليمترا من الأمطار حتى الساعة التاسعة صباحًا، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية.

وفي بوسان، انهار منزل من طابقين أمس السبت، مما أدى إلى مقتل امرأة /72 عاما/ كانت تعيش في الطابق الأول.

كما حطمت رياح قوية نافذة زجاجية كبيرة لمبنى في بوسان وسقطت على الرصيف. لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وحذرت وكالة الإرصاد من أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة من المتوقع أن تضرب جزيرة جيجو، وأجزاء من المناطق الجنوبية والجزر الشرقية في دوكدو.

وقال مسؤول بوكالة الأرصاد الجوية "هناك حاجة إلى الاستعداد الكامل للإعصار في المناطق الساحلية والداخلية حيث من المتوقع حدوث أضرار جسيمة.

وذكرت وزارة النقل انه من المتوقع الغاء 489 رحلة عبر كوريا الجنوبية اليوم الأحد بسبب الإعصار .