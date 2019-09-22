بدء مشاورات تشكيل حكومة الاحتلال

وطن: وسط حالة من الجمود بعد انتخابات الكنيست، بدأ رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، مشاوراته التي تستمر يومين مع جميع الأحزاب المنتخبة قبل اتخاذ قرار بشأن تعيين رئيس الوزراء.

ويبدأ ريفلين، الأحد، الاستماع لتوصيات الأحزاب المختلفة في مقر إقامته.

ويتولى الرئيس الشرفي إلى حد كبير مهمة اختيار السياسي الذي يحظى بأفضل فرصة لتشكيل ائتلاف مستقر.

وعادة ما يكون ذلك إجراءً شكليًا، لكن هذه المرة يلعب ريفلين دوراً رئيسياً بعد نتيجة انتخابات متقاربة.

وفي انتخابات الأسبوع الماضي، فاز حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني غانتس بإجمالي 33 مقعدًا في البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدًا، بينما حصل حزب الليكود المحافظ، بزعامة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته، على 31 مقعدًا.