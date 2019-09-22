سلطة الطاقة:الاحتلال يستغل ديون الكهرباء للضغط على الحكومة للقبول باتفاق لا يستجيب للحقوق الفلسطينية

وطن: أعربت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عن استهجانها لقيام شركة الكهرباء الإسرائيلية، وبموافقة من حكومة الاحتلال، بقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز شركة كهرباء محافظة القدس صباح اليوم الأحد.

وفي بيان لها، الأحد، أكدت أن سياسة العقاب الجماعي بقطع التيار الكهربائي، عن التجمعات الفلسطينية مرفوضة، وستؤثر على قطاعات حيوية هامة كالصحة والتعليم والصناعة وغيرها.

وأضافت "حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه العقوبات واستغلال ديون الكهرباء إلى الضغط على الحكومة الفلسطينية للقبول بشروط اتفاق لا يستجيب للحقوق الفلسطينية، حيث تشمل هذه الشروط فرض سعر شراء مرتفع الأمر الذي ترفضه الحكومة الفلسطينية جملة وتفصيلا، لأنه يشكل عبئاً على شركات التوزيع والمواطنين، بالإضافة إلى عدم إعطاء الصلاحيات اللازمة للعمل في جميع المناطق مما سيحول دون حصول المواطنين على خدمة كافية من الكهرباء في أرجاء الوطن".

وتابعت "أن تراكم الديون على شركات التوزيع والهيئات المحلية يأتي لعدة أسباب، منها: ارتفاع أسعار الكهرباء من شركة كهرباء إسرائيل، وعدم تسديد بعض التجمعات السكانية والأفراد لفواتير الكهرباء المستحقة، والتعديات المستمرة على شبكات الكهرباء من قبل بعض الخارجين عن القانون، والفاقد الفني وغير الفني في شبكات التوزيع.

وبينت سلطة الطاقة أن وزارة المالية ساهمت خلال الشهرين الماضيين بتسديد مبلغ من الديون بقيمة 374 مليون شيكل منها: 200 مليون شيكل عن الهيئات المحلية وشركات التوزيع في الضفة الغربية، و 70 مليون شيكل فرق دفعات فواتير شهرية، و 80 مليون شيكل مستحقة عن قطاع غزة، و 24 مليون شيكل مستحقات لشركة كهرباء محافظة القدس.

وأردفت "كما قامت شركة كهرباء محافظة القدس بتسديد 100 مليون شيكل من خلال حصولها على قرض بكفالة الحكومة الفلسطينية. إن مجمل الديون المتبقية على شركة كهرباء محافظة القدس تقارب 700 مليون شيكل، بالإضافة إلى 636 مليون تم تجميدها حسب اتفاقية 2016".

وناشدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية الموزعة للكهرباء، للعمل على تسوية مديونياتها، للحيولة دون قطع التيار الكهربائي عن مناطق خدمتها.

كما دعت المواطنين بالتعاون لمنع تفاقم الأزمة، من خلال دفع فواتير الكهرباء بانتظام، ووقف التعديات على الشبكة، وترشيد استهلاك الطاقة.