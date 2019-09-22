"التأمين الوطنية" NIC ترعى الإفطار النسوي السنوي لدعم صندوق الطالب المحتاج في جامعة بيرزيت

رام الله - وطن: شاركت شركة التأمين الوطنية NIC في رعاية الإفطار النسوي السنوي، والذي نظمته جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت وذلك في فندق الكرمل رام الله، والذي يهدف إلى دعم صندوق الطالب المحتاج في جامعة بيرزيت.

من جانبه، أكد مدير عام شركة التأمين الوطنية NIC أحمد مشعشع، على أهمية المشاركة ودعم هذا الإفطار الذي يساهم في دعم صندوق الطالب المحتاج والذي يساعد على تمكين طلاب الجامعة ذوي الدخل المحدود من خلال توفير فرص عمل ومنح جامعية.

وتابع مشعشع " أعزز فكرة التزام التأمين الوطنية اجتماعيا ووطنيًا وإنسانيًا في دعم ورعاية الجمعيات بشكل عام وبالإضافة إلى المشاركة بنشاطات الجامعات الفلسطينية لما له أثر إيجابي لأكثر من جانب".

وشكر جميع العاملين في جمعية أصدقاء بيرزيت شركة التأمين الوطنية لرعايتها للإفطار النسوي ولمشاركتها أيضاً بذلك حيث أن هذا يدل عن وعي الشركة ودورها الفعال في تطوير ودعم القطاع التعليمي الفلسطيني.

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة NIC هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 26 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات استراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالإضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.