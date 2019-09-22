شركة حضارة تطلق حملة "المميز بيلزمه نت مميز" وتعلن السرعات مفتوحة والأسعار مخفضة وثابتة على طول

وطن: أعلنت شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي، إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، الأحد، عن إطلاقها حملة نت جديدة استهدفت مشتركي حضارة الحاليين والجدد في الضفة الغربية. وتقدم لهم من خلالها عرضا مميزا على خدمة الإنترنت بأعلى جودة وبأسعار مخفضة وثابتة تتناسب مع إمكانيات المواطنين، و تتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني مؤخراً بناءً على توجيهات من الحكومة الفلسطينية بالتخفيف على المواطنين.

الحملة الجديدة جاءت بعنوان "المميز بيلزمه نت مميز" وما يتوافق مع تسميتها هو العرض المقدم للمشتركين من خلالها، حيث يحصل كل مشترك حالي و جديد أو قادم من مزود أخر على خدمة الإنترنت بسعر 39 شيقلا شهرياً، شامل لضريبة القيمة المضافة، وثابت على طول فترة الإشتراك، أما بالنسبة للسرعات المتوفرة على العرض فهي مفتوحة لكل مشترك حسب سرعة خط النت المتوفرة لديه من بالتل.

وأشار يوسف الخطيب، مدير دائرة التسويق في شركة حضارة، بأن "المميز بيلزمه نت مميز" هي حملة جديدة كلياً ومميزة عن مثيلاتها من حملات المنافسين في السوق، وذلك يعود الى هدفنا الأساسي بإطلاقها، وهو توفير أفضل خدمة إنترنت بسعر يناسب الجميع، مضيفاً أن إطلاقنا العرض المناسب في الوقت المناسب جاء على غرار الوضع الإقتصادي الصعب في فلسطين.

وفي ذات السياق، يؤكد الخطيب أن بإمكان جميع مشتركي حضارة الحاليين و الجدد، الاشتراك بحملة النت المميز ضمن شروط سهلة وميسرة، حيث يحصل المشترك مباشرة على سرعة مفتوحة و مماثلة لسرعة خط النت من بالتل وبسعر ثابت على طول فترة الإشتراك.

من الجدير بالذكر، أن بإمكان المشتركين الذين يرغبون بالاستفادة من مزايا حملة "المميز بيلزمه نت مميز"، التوجه بزيارة أحد معارض حضارة الرئيسية المنتشرة أو موزعيها المعتمدين في الضفة الغربية أو من خلال الاتصال على 1700100100، و للمزيد من التفاصيل عن الحملة يمكن زيارة موقع حضارة الالكتروني على الرابط https://www.hadara.ps/campaigns