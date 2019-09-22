الشرطة: وفاة 6 مواطنين بحوادث سير الأسبوع الماضي

وطن: لقي 6 اشخاص مصرعهم وأصيب 259 آخرين بجروح، جراء 262 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 262 حادث سير، نتج عنها مصرع 6 اشخاص وإصابة 259 آخرين، وصفت إصابة 5 منهم بالخطيرة و 14 بالمتوسطة، و 240 بالطفيفة.

وأضاف، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 14542 مركبة، وأنزلت عن الشارع 26 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5987 مخالفة مرورية، وحجزت 201 مركبة للتأكد من قانونيتها بالاضافة الى اتلاف 737 مركبة.