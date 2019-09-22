الشرطة: تعديل على الدوام في معبر الكرامة الاسبوع القادم

وطن: أعلنت الشرطة عن تعديلات على حركة المسافرين على معبر الكرامة، خلال الأسبوع القادم بسبب الاعياد اليهودية وفي كلا الاتجاهين قادمين ومغادرين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن التعديلات والعمل على المعبر ستكون كالتالي:

- الاحد ٢٩/٩/٢٠١٩ من الساعه ٧:٣٠ صباحا حتى ١٠:٣٩ صباحا فقط.

- الاثنين ٣٠/٩/٢٠١٩ من الساعه ٧:٣٠ صباحا حتى ٥:٠٠ مساء.



- الثلاثاء ١/١٠/٢٠١٩ من ٧:٣٠ صباحا حتى ٥:٠٠ مساء.



وأشار البيان أن هناك تعديلات أخرى لنفس لأسباب خلال الشهر القادم سيعلن عنها لاحقا.