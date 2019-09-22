المستشار براك: المجتمع شريك في محاربة الفساد

وطن: قال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار احمد براك،:" إن المجتمع سيكون شريكا بجريمة الفساد إذا لم يقم بمحاربته بطرق محددة، كل حسب قدرته وموقعه"، مشددا على المسؤولية الجماعية في مكافحة الفساد وتطوير مقومات الثقافة الرافضة لكافة اشكال وانواع الفساد في المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال افتتاح براك، للاجتماع الذي دعت اليه هيئة مكافحة الفساد في مقرها الأحد، بمشاركة وحضور ممثلي عن مؤسسات الاعلام الرسمي والاهلي، في اطار بدء التحضيرات والاستعدادات للمؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد في رام الله قبل نهاية العام الجاري، مشددا على أن الصحفيين والمؤسسات الاعلامية شركاء حقيقيين للهيئة في إيجاد بيئة مجتمعية رافضة وطاردة للفساد.

وجدد براك استعداد الهيئة من اجل دعم الفنون الصحافية بما فيها الصحافة الاستقصائية التي تساند جهود الهيئة في اداء رسالتها ومسؤوليتها في مكافحة الفساد وفق القانون.

وأشار براك إلى تبني الهيئة لسياسة الانفتاح على الصحفيين والمجتمع المدني بجميع مؤسساته، مؤكدا على اهمية بناء الثقة المتبادلة بين الطرفين للحد من الفساد لأقل درجة ممكنة، داعيا الصحفيين للمشاركة بتغطية المؤتمر الدولي بطريقة إبداعية ومتميزة.

واستعرض مدير عام الادارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد، حمدي الخواجا، توجهات الهيئة في عقد هذا المؤتمر الدولي في فلسطين بعنوان" نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة " في النصف الاول من شهر كانون أول المقبل، وابرز المحاور الرئيسية التي سوف يشتملها وطبيعة المشاركين على المستوى المحلي والعربي والدولي، مشددا على اهمية تفاعل الصحافيين والمؤسسات الاعلامية مع خطط وبرامج انجاح هذا الحدث النوعي الذي تنظمه الهيئة في فلسطين، عبر تقديم الاوراق العلمية المتخصصة وتوعية المواطنين حول اهمية عقد هذا المؤتمر.

واكد مسؤول ملف الاعلام في هيئة مكافحة الفساد، منتصر حمدان، على حرص الهيئة على ممارسة سياسة الانفتاح على الصحافيين والمؤسسات الاعلامية وتطوير سبل علاقة الشراكة المهنية مع الاعلام المحلي في اطار تعظيم دور الاعلام المحلي في الانخراط الواعي في مكافحة الفساد انطلاقا من المسؤوليات المهنية الملقاة على عاتق وسائل الاعلام المحلي في ممارسة ادواره في المساءلة والرقابة.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء، سبل توحيد العمل كفريق لتقديم صورة مُشرفة عن الإعلام الفلسطيني الموحد خلال المؤتمر، والخروج من الإطار التقليدي في تغطيته، بالإضافة لمناقشة أهداف المؤتمر ومحاوره، حيث تم تزويد الصحفيين بمحاوره المختلفة للقيام بالتغطية الإعلامية المطلوبة قبل وأثناء وبعد المؤتمر.

ويأتي هذا الإجتماع في إطار جهود الهيئة المتواصلة للإعداد والتنسيق للمؤتمر الدولي، ودعت الهيئة جميع الصحفيين والمهتمين والمختصين بالمشاركة بالمؤتمر من خلال تقديم اوراق عمل علمية ومهنية.

واتفق المشاركون في الاجتماع على بلورة تصورات وخطط مقترحة لضمان تغطية اعلامية شاملة لكافة اعمال المؤتمر قبل واثناء وبعد انعقاده بما يحقق النجاح النوعي للمؤتمر ونجاح فلسطين كدولة منظمة لفعالياته.