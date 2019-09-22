آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

وطن: نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزّة، اليوم الأحد 22 سبتمبر، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاعـ ليوم غدٍ الاثنين 23 سبتمبر.

وذكرت الداخلية أن السفر يوم الاثنين سيكون مخصصًا "للحافلتان الخامسة والسادسة من كشف (9/18)".

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت "الداخلية" إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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