اشتية: النفايات الكيماوية والنووية للاحتلال مسبب رئيسي بأمراض الفلسطينيين

وطن: قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الأحد إن الاحتلال الإسرائيلي مسبب رئيسي في بعض أمراضنا، فنسبة السرطان العالية في فلسطين لها علاقة بالنفايات الكيماوية والنووية الإسرائيلية.

وأوضح اشتية أن هناك 6251 مريض سرطان، وهي نسبة عالية مقارنة بالدول المجاورة، لأن الإسرائيليين يستخدمون أرضنا كمكب للنفايات، لذلك سنقاضيهم على هذا الفعل الإجرامي بحق المواطن والأرض.

جاء ذلك خلال افتتاحه المركز الوطني لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية، الأول من نوعه في فلسطين يوم الأحد في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزيرة الصحة مي كيلة، وكادر وزارة الصحة، وممثلي القطاع الصحي الخاص.

وأضاف أن "تركيزنا بشكل أساسي على مجموعة قضايا، ولكن التعليم والصحة ينالان الاهتمام الأكبر. وبناء عليه شكلنا الفريق الوطني لدراسة كامل القضايا المتعلقة بالشأن الصحي سواء كان ذلك التحويلات أو رفع القدرة للمؤسسة الصحية".

وبين اشتية أنه بشكل أساسي الأمر المتعلق بالتأمين الصحي، وخلال فترة زمنية قصيرة سوف ننهي هذه الدراسات من أجل تخفيف المعاناة والالم عن أهلنا في كافة أماكن تواجدهم".

وأكد إعطاء أولوية للقطاع الصحي، مشيرة إلى أنه سيتم خلال فترة زمنية قصيرة افتتاح مستشفى "هوغو شافيز" للعيون، وتشغيل المشفى التركي في قطاع غزة، وهو بسعة 200 سرير، وأيضا بعض المستشفيات الجديدة.

واعتبر اشتية أن افتتاح هذا المركز اليوم، يشكل بالنسبة لنا لبنة جديدة نحو إقامة دولتنا المستقلة، والانفكاك الكامل والشامل عن الاحتلال، وهمنا الرئيسي رفع المعاناة والألم عن المواطنين، وتعزيز الأمل في نفوسهم ورفع معنوياتهم.

واختتم اشتية: "الطب في فلسطين طب علاجي وليس طب تجاري، ونحن لا نبيع وهما للناس، ونحيي القطاع الخاص الذي مول هذا المركز".