غازي حمد لوطن: قدّمتُ اعتذاري بخصوص فيديو عيد ميلاد ابني.. والموضوع تم تضخيمه

وطن: أعتذر القيادي في حركة حماس غازي حمد، عن فيديو متداول، انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتضمن حفلاً أقيم بمناسبة الذكرى الـ20 لميلاد نجله، حيث لاقى الفيديو حالة من التذمر، بسبب ما وصفه المتابعون بأنه "إسراف"، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع.

وقال حمد في اعتذاره: "أنا أعتذر إلى جميع الأخوة على هذا الفيديو، أصدقاء ابني قاموا بإقامة حفل عيد ميلاد دون علمي، ودون معرفتي، وقاموا بتصوير الحفل وترويجه، واستغله البعض بطريقة مقصودة، وهذا الاحتفال لا يُرضيني ولا أقبل به، وأعتذر للجميع عن هذا الخطأ الجسيم، وأنا أعيش حياة بسيطة، مثلي كمثل جميع أبناء الوطن، وأُقدر لأبناء شعبي معاناتهم وظروفهم القاسية، وأكرر اعتذاري الشديد، وأعدكم أن هذا الأمر لن يتكرر".

وفي اتصال مع وطن، أكد القيادي الحمساوي، أنه اضطر للاعتذار عن مضمون الفيديو المتداول، لأن الموضوع صغير ولكنه أخذ أبعاداً غير موضوعية.

وقال حمد لـوطن إن "الموضوع تم تضخيمه وصار رأي عام.. وكل الحفلة كلّفت حوالي 40 شيكل حلو و5 شيكل بلالاين.. وهذه كل القصة".

وأكد حمد أنه "لم يوفّر ابنه على هذه الفعلة (عاقبه)".

وكانت حفلة عيد الميلاد قد أثارت الكثير من الجدل، بسبب الإنفاق المُبالغ فيه، حيث ظهر ابن القيادي الحمساوي وسط أصدقائه على أنغام موسيقى غربية صاخبة، وأمام طاولة مكدسة بالحلويات، فيما انعسكت الأضواء المبهرة على أعين الحضور وملابسهم.