شرطة رام الله تقبض على مشعوذين اعتديا على مواطنة بالضرب والصعق بالكهرباء

رام الله -وطن: قضبت شرطة رام الله والبيرة خلال الايام الماضية، على شخصين مشتبه بممارستهما أعمال السحر والشعوذة في رام الله وعدد من المحافظات الاخرى.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن معلومات وردت للشرطة تفيد بتعرض سيدة للاعتداء والضرب من قبل مشعوذين اثنين، من سكان المحافظة، أُدخلت على إثرها لمشفى الأمراض العقلية والنفسية في بيت لحم.

واضاف ارزيقات، انه ومن خلال البحث والتحري وتحليل المعلومات من قبل ادارة المباحث العامة، تمكنت من الوصول للسيدة والتي افادت بتعرضها لاعمال الشعوذة و السحر من قبل شخصين بداعي اخراج الجن والسحر من جسدها، وكانا يتقاضيان 100 دينار للجلسة الواحدة، وأنهما كانا يعتديان عليها بالضرب وصعقها من خلال اسلاك كهربائية يتم وصلها بالكهرباء المنزلية الى جسدها، بعد تثبيتها بمساعدة احد اقربائها، الى ان تفقد وعيها بشكل كامل، مما سبب لها اضرارا جسمانية ونفسية، نُقلت على اثرها لمشفى الامراض العقلية في بيت لحم في حالة صعبة، وتم علاجها الى ان استعادت عافيتها.

واكد ارزيقات بان الشرطة اوقفت الشخصين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية واحالتهما للنيابة العامة.

وما زال العمل جار لاحضار شخص ثالث يشتبه بعلاقته بهما وبمساعدتهما في الاعتداء على المواطنة.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة عدم التعاطي مع المشعوذين، لاعتمادهم على اساليب وطرق قد تؤدي للقتل، بجهلهم وادعائهم بمقدرتهم على العلاج النفسي، باستخدام طلاسم واسحار قد تؤدي لفقدان العقل.