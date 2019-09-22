القائمة العربية المشتركة توصي بتكليف بيني غانتس بتشكيل حكومة الاحتلال

وطن: قررت القائمة العربية المشتركة، مساء اليوم الأحد، التوصية التوصية بتكليف بيني غانتس زعيم حزب "أزرق-أبيض" لرئاسة حكومة الاحتلال المقبلة.

وقال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، في مؤتمر صحفي، "شعبنا صوت لإسقاط من حرض ضده على مدار عقد من الزمن ونحن سنضع حد لحقبة نتنياهو"

وأفاد موقع "ريشت كان" العبري أن ذلك جاء خلال اجتماع ممثلي القائمة العربية المشتركة مع رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين في مقره.

وتشكل هذه التوصية سابقة، إذ أن الأحزاب العربية لم تقم بتقديم توصية مماثلة منذ قيام دولة الاحتلال.

وفي وقت سابق، قال النائب أحمد الطيبي إن القائمة وضعت نصب عينيها ضرورة إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

وكان رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، قد بدأ مساء اليوم الأحد المشاورات مع الكتل النيابية توطئة لاختيار عضو الكنيست الأوفر حظا لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

كما بدأت جلسة بين مركبات القائمة المشتركة وريفلين بهذا الخصوص، علما أن نواب حزب التجمع الديمقراطي قرروا التغيب عن هذا اللقاء.

ووفقا لنتائج الانتخابات الإسرائيلية، فقد حصل حزب "أزرق أبيض" على 33 مقعدا، مقابل 31 مقعدا لحزب الليكود، و13 مقعدا للقائمة العربية المشتركة، وشاس 9 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" 8 مقاعد، و"يهودت هتوراة" 8 مقاعد، و"يمينا" 7 مقاعد، و"العمل-جيشر" 6 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد.