الأسير سلطان خلف ينتصر في معركة الإضراب عن الطعام

وطن: علق الأسير سلطان خلف إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل لتفاهم بالإفراج عنه بتاريخ (15 ديسمبر القادم).

وقالت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، اليوم الأحد، إن الأسير المهندس سلطان خلف المضرب عن الطعام منذ 67 يوما علق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لتفاهم مع قوات الاحتلال بالإفراج عنه في 15 من شهر ديسمبر القادم.

وتعرض الأسير خلف لخطورة كبيرة على وضعه الصحي في الأيام الأخيرة من الاضراب عن الطعام حيث دخل في غيبوبة ولم يستطع التحرك بسبب الاضراب عن الطعام.

الأسير خلوف من بلدة برقين في مدينة جنين المحتلة مهندسٌ زراعي اعتقل بتاريخ (8/7/2019) وشرع الأسير خلوف بعد عشرة أيام على اعتقاله بخوض الاضراب المفتوح عن الطعام رفضًا واحتجاجًا على قرار اعتقاله الإداري الذي يمتد لمدة ستة أشهر دون توجيه اتهام له ويستمر تمديد الاعتقال الإداري إلى ما لا نهاية.

ولم يكن اعتقال خلوف هو الأول بل اعتقل سابقاً عام 2004 وافرج عنه عام 2008 ثم اعيد اعتقاله عام 2012 ونال حريته بعد شهر ونصف مع غرامة مالية تقدر بـ3 آلاف شيكل