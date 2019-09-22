كهرباء "إسرائيل" تتراجع عن قطع التيار الكهربائي الذي كان مقرراً يوم غد في أريحا والأغوار

وطن: أفادت شركة كهرباء محافظة القدس بأن شركة كهرباء "إسرائيل" أبلغتها بتراجعها عن قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة أريحا والأغوار يوم غدٍ الاثنين لأسباب خاصة.

واعتذرت شركة محافظة القدس في بيان لها وصل وطن نسخة منه عن هذه الاجراءات والتشويشات الإسرائيلية الخارجة عن سيطرتها.

وأوضحت أنها ستطلع مشتركيها على جميع المستجدات حال ورودها فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي.

ودخلت يوم الأحد 22 سبتمبر أجزاء من محافظات رام الله وأريحا وبيت لحم وضواحي القدس في برنامج قطع يومي لمدة ساعتين.

جاء ذلك عقب تلقي شركة كهرباء محافظة القدس للإنذار الثالث من الشركة القطرية الاسرائيلية منتصف الشهر الجاري.

وتضمن الإنذار جدولا لتقنين التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة، يبدأ في 22/9/2019 وحتى 15/10/2019.

وجاء تهديد القطرية بقطع الكهرباء عن شركة كهرباء القدس بحجة تجاوز مبلغ الديون المستحقة على الأخيرة مليارا و700 مليون شيكل.