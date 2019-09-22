نتنياهو: لقد حدث ما حذرنا منه

وطن: علّق رئيس وزراء الاحتلال وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الأحد، على توصية القائمة العربية المشتركة بتكليف رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": " لقد حدث بالضبط ما حذرنا منه، فقط أوصت القائمة العربية المشتركة بتكليف بيني غانتس كرئيس للوزراء".

وأضاف:" نحن الآن أمام خيارين: إما تشكيل حكومة أقلية تعتمد على من ينبذون "إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية ويمجدون "الإرهابيين" الذين يقتلون جنودنا ومواطنينا، أو تشكيل حكومة وطنية واسعة" وفق قوله.