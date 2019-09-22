الكشف عن هوية شهيدة الأربعاء الماضي على حاجز قلنديا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن هوية الشهيدة التي أعدمها الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا الأربعاء الماضي.

وقالت وزارة الصحة في تصريح مقتضب لها اليوم: "الارتباط المدني يبلِّغ وزارة الصحة بهوية المواطنة التي أستشهدت الاربعاء الماضي، بعد إطلاق الاحتلال النار عليها، عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة وهي نايفة محمد كعابنة (٥٠ عاماً)"، وهي من سكان تجمع المعرجات في أريحا.

يذكر أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على كعابنة، قرب حاجز قلنديا، شمال القدس المحتلة، في وقت مبكر من أول أمس الأربعاء، بزعم تنفيذها عملية طعن.