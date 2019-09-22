الأخذ بالشبهة.. دفاعاً عن السيد أبو شرار لا هجوماً عليه!

بقلم المستشار عزت الراميني

أدلى عيسى ابو شرار بإحدى مقابلاته المتلفزة وعبر وسائل الإعلام المختلفة بأن القاضي يؤخذ بالشبهة، ولا يحتاج مثل هذا الأمر إلى اتخاذ إجراءات تتيح للقاضي الدفاع عن نفسه، اذ يكفي مجرد الشبهة للاستغناء عن خدماته وفقا لمعتقدات أبو شرار المخالفة للمبادىء الدستورية والقانونية، وأهمها حق الدفاع عن النفس، فمعتقداته هذه مخالفة لما نص عليه قانون السلطة القضائية من ضرورة عدم إيقاع اية عقوبة قبل التحقيق مع القاضي وإحالته إلى مجلس التأديب المشكّل بحكم القانون كضمانة لعدم التلاعب به.

أوافق من حيث المبدأ عبارة أن القاضي يؤخذ بالشبهة نظراً لوظيفة القاضي السامية التي تتطلب الترفع عن الهوى والدنايا والمشتبهات، وأخالفه الرأي بحرمان القاضي من حق الدفاع عن نفسه كحق طبيعي ودستوري، كي لا يحرم هو من هذا الحق.

ما نشرته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبالوثائق من مخالفات جسيمة بحق السيد أبو شرار، تمثلت بتزوير تاريخ ولادته، وهو تزوير في أوراق رسمية، وإصدار شيكات بدون رصيد وهي من الجرائم الملحقة بجريمة الاحتيال، وتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، وإساءة استخدام السلطة والنفوذ والمرسلة كشكوى الى مجلس الوزراء تحت الرقم ٥١٦٧ بتاريخ ١٩/٧/٢٠٠٩. وكذلك منع تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده وقت كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى في السابق، فإن صح كل ذلك أو جزء منه، فتلك شبهات تضع السيد أبو شرار تحت سيف ما قاله بأن القاضي يؤخذ بالشبهة وهو يؤخذ بها من باب أولى بعد أن تواترت فيها السمعة وذاع فيها الصيت قبل منصبه هذا وبعده!

إذا سلمنا بنظرية السيد أبو شرار لأخذ القاضي بمجرد الشبهة، دون الحاجة إلى أي إجراء أو حق من حقوق الدفاع، فهل هذه النظرية المبتكرة الحديثة تنطبق على شخص مبتكرها السيد أبو شرار؟ في ضوء المخالفات المنسوبة له على فرض صحتها!

أنا أرى كمحامي ومستشار قانوني وقاض سابق منذ أكثر من ٣٥ عاماً أنه لا يجوز أن نأخذه أو نأخذ غيره بهذه الشبهات، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن له حق الدفاع عن نفسه. على خلاف ما قام به هو من إحالة جماعية للسادة القضاة للتقاعد لمجرد الشك في صلاحياتهم أو انسياقاً وراء الإشاعات والأقاويل دون التحقق منها، من خلال مجلس التأديب المخول دون غيره بالوقوف عليها وتقصي حقيقتها والتقرير بشأنها.

ختاماً، رسالتي إلى السيد أبو شرار رغم كل الذي نشر حولك، فإنه يحق لك الدفاع عن نفسك، فإن أصريت على أخذ القضاة بالشبهة دون ضمانات الدفاع، فخذ نفسك أولاً وتنحى عن منصبك فورا.