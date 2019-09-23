خالد البطراوي يكتب لوطن : وعلينا ما عليكم من سماء وهواء ... هلوسات

العنوان .. عبارة مقتبسة من قصيدة الراحل محمود درويش "عابرون في كلام عابر" ولكن ما السبب وراء هذا الإقتباس؟

قديما كانت بعض المدن الفلسطينية الى حد ما متباعدة، مثلا كانت مدينة رام الله تبتعد عن مدينة بيتونيا، وكانت مدينتي رام الله والبيرة تبتعدان عن مدينة بير زيت.

حاليا وبعد أن تحولت الكثير من القرى من مجالس قروية الى بلدية، ومع إتساع رقعة البناء وشق الشوارع أصبحت هذه المناطق الجغرافية متصلة مع بعضها البعض، واصبح هناك حاجة لأن تتداخل بعض الخدمات بين الهيئات المحلية، ولا يجدى القول "قف .. هنا تنتهي حدود المدينة".

لقد سررت أيما سرور، عندما ورد لمهندسة في إحدى الهيئات المحلية ملاحظة من موظفي القسم الهندسي أن الهيئة المحلية المجاورة قد شبكت بعض أعمدة الانارة لحي ما يقع ضمن حدودها على شبكة كهرباء الهيئة المحلية الشقيقة، فأخذت علما بالموضوع فقط ولم تتنازع مع الهيئة المحلية جارتها بهذا الخصوص فالأساس إنارة المنطقة.

وبذات السياق، هناك أمور علمية تحتمها ظروف الطبيعة والطوبغرافيا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تلك الآمور التي تتعلق بالصرف الصحي، فلا يعقل أن يكون الحل هو بعكس الجاذبية الأرضية لسريان السوائل من الأعلى الى الأسفل وذلك عبر عكس المعادلة من خلال الضخ المكلف والمرهق.

فإذا كانت طوبغرافيا المنطقة تقول لنا أن خط الصرف الصحي مثلا يجب أن ينحدر من حدود هيئة محلية الى حدود هيئة محلية أخرى، فمن المخجل حقا أن نقول "قف ... لا يمكن"، وعلينا أن نقوم بالعملية المعاكسة وهي "الضخ الى أعلى داخل حدود هيئتنا المحلية". فالهواء هواءنا جميعا والسماء سماؤنا والطوبرغرافيا لنا جميعا، قد تنحدر أرض هذه الهيئة المحلية نحو الهيئة الأخرى في هذه المنطقة، وقد يحصل العكس في منطقة أخرى.

أصبح العالم برمته قرية صغيرة، وفي حالتنا تداخلت حدود الهئيات المحلية ومن الضروري بعد تشكل مجالس الخدمات المشتركة هنا وهناك أن يتم التفكير بالبعد الاستراتيجي للعمل المشترك وخاصة في المشاريع التي تتعلق بالبيئة وبضمنها معالجة الصرف الصحي.

ولعلم الجميع أيها الأحبة، وفي مقالة سابقة لي بعنوان " لا تتغوطوا" ذكرت أن " المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه في فلسطين الدكتور محمد سعيد حميدي " أبو السعيد" قد سلمني تقريرا يحمل عنوان " الخصميات الاسرائيلية مقابل معالجة مياه الصرف الصحي للأعوام 2000 – 2015 ، حيث ذكر التقرير أنه ما بين الأعوام 2000 و 2015 قام الكيان الاحتلالي بخصم مبلغ (486 مليون) شيكل من حسابات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وذلك مقابل معالجة مياه الصرف الصحي المتدفقة من الاراضي الفلسطينية باتجاه الخط الأخضر، أي فلسطين التاريخية. ومن المفارقات في ذلك أن دولة الاحتلال هي من تقرر مبلغ الخصميات السنوي دون الرجوع الى السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد بدات في العام 2000 بخصم مبلغ (2619033 شيكل) ليصل مبلغ الخصم في العام 2015 الى (82633052 شيكل) وقد وصل في أيامنا الحالية الى حوالي (111 مليون شيكل سنويا) والحديث يدور هنا عن مياه الصرف الصحي القادمة من الضفة الغربية لوحدها. ولو أخذنا بعين الاعتبار أنه وفقا للاحصائيات الرسمية فإن عدد سكان الضفة الغربية حسب تصريحات السيدة علا عوض رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بتاريخ 28/3/2018 قد بلغ (2886687 نسمة) فإن ما تقتطعه سلطة الاحتلال جراء تغوط كل فرد فلسطيني هو بواقع حوالي 38.5 شيكل سنويا.

ومن سخرية القدر أيضا، أننا نحاسب عن تغوط المستعمرين في المستوطنات المقامة على إمتداد مناطق الضفة الغربية حيث تبلغ كمية مياه الصرف الصحي التي نحاسب عليها عنهم سنويا ما يزيد عن 30 مليون متر مكعب، أي بما معناه أن " الجماعة يتغوطون" على حسابنا أيضا، وهذا ما أكده عضو مجلس بلدي في بلدية البيرة من حيث قيام الاحتلال بربط مستعمرتين ( مستعمرة جبل الطويل وكوكب الصباح) بالقوة مع محطة التكرير التابعة للبلدية.

وقد ذكر الدكتور شداد العتيلي على صفحته الفيس بوكية " المياه العادمة التي تنساب عبر الاوديه الى داخل الخط الأخضر لايوجد فيها بروتوكول بين الطرفين على غرار المياه ولايوجد عدادات مشتركة تقرا الكميات وتعالج في محطات اثنتين أقيمت من اقتطاعات المقاصه في شوكت لمجاري وادي السمن وفِي يادحنا ايمك حيفر لمجاري وادي الزومر وفِي محطة في القدس ولانعلم اليه احتساب المعالجة ولانستفيد من المياه المعالجه وتبلغ فاتورة المجاري السنويه مابين ١٠٠-١٢٠ مليون شيكل في حين ان فاتورة المياه وهي مياهنا تبلغ مابين ٣٠٠-٣٥٠ مليون شيكل".

ألا تصدمنا أيها الأحبة هذه الأرقام، وبدلا من أن تتكاتف الجهود للتقليل من هذه الفواتير التي ندفعها للاحتلال نرى أن هناك من يريد ان " يقوقع" مدينته على نفسها ويقول لنا " قفوا ... لا تقتربوا ... هذه حدود مدينتنا " ولا أريد هنا أن أضرب مثلا لحالة محددة، بقدر ما أسعى الى لفت النظر الى قضايا مشتركة تمثل هم مشترك عام ليس خاصا بهذه المدينة أو تلك.

لنذلل كافة العقبات وأولها أن تتوفر الارادة لذلك، وكم يفرح المرء منا عندما يعلم – كما قال لي زميل مهندس - أن هناك مشروعا في الخليل لمحطة قد تصل كلفتها الى 63 مليون دولار تسعى للتنقية والتكرير لتقليل ما يخصمه علينا الاحتلال، ووفقا لزميلي فإنه يلزمنا حوالي 2.7 مليار دولار كي يكون في محافظاتنا الشمالية ( أي الضفة الغربية) أنظمة صرف صحي متكاملة.

وهناك مبادرات وجهود تستحق كل الاحترام والتقدير، حيث يقول السيد رياض حماد أنه قد " تم تركيب اجهزة قياس للمياه العادمه التي تدخل الى الطرف الآخر في باقة الشرقية، طولكرم .... وعن قريب سيتم تركيب عدادين في قلقيلية واخر في بيت جالا وهناك توجه لاستكمال بقية المناطق. ان تبدأ متأخرا خير من ان لا تبدأ.، وبالنسبة لمحطة طولكرم وبعد استملاك وشراء 90 دونم لبناء المحطه، فقد اعترض مجلس بات حيفر عليها وهنا كان امامنا خيارين اما ان يتم الغاء المشروع او تنفيذ شبكات الصرف الصحي في قرى ومدن مجلس وادي الزومر وهنا تمت الموافقة على تنفيذ الشبكات ولكن تم توقيع اتفاق مع ال KFW التزموا بموجبه تمويل المشروع في حال موافقة الجانب الإسرائيلي .على سلطة المياه ان تتابع الامر".

في النهاية، للجميع أقول " وعلينا ما عليكم من سماء وهواء" ومفترض أن تتلاشى حدود الهيئات المحلية عندما يتعلق الأمر بالبيئة والطوبرغرافيا والمصير المشترك والصالح العام.