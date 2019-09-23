عائلة قعدان لوطن: اصابة الاسير المضرب عن الطعام طارق قعدان بوعكة صحية وكسر برجله اثر سقوطه على الارض

رام الله - وطن: اصيب الاسير المضرب عن الطعام طارق قعدان بوعكة صحية وكسر برجله اثر سقوطه على الارض.

وقالت شقيقته الاسيرة المحررة منى قعدان لوطن للانباء ان العائلة علمت اليوم ان طارق اصيب يوم امس الاحد بوعكة صحية وكسر في رجله بسبب دوخة شديدة عاني منها ما تسبب بسقوطه على الأرض، تسبب بكسر في رجله.

واوضحت قعدان ان شقيقها لا يزال يقبع في مستشفى سجن الرملة ويواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس والخمسين على التوالي.

واكدت قعدان ان شقيقها لا يزال مصرا على مطلبه بالافراج عنه مع انتهاء حكمه الاداري الحالي في 9 تشرين اول/أكتوبر المقبل، مشيرة الى ان ادارة سجون الاحتلال عرضت على طارق ان يتم الافراج عنه بعد تقليص الاداري من 4 شهور الى شهرين لكنه رفض واصر على مواصلة اضرابه عن الطعام.

ويخوض قعدان اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 55 يوما احتجاجا على اعتقاله الاداري.