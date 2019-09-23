الاحتلال يعتقل التاجر بسام غراب على معبر بيت حانون

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تاجرًا فلسطينيًا على معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وقال المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إن سلطات الاحتلال اعتقلت التاجر بسام محمود يوسف غراب، بعد إجراء مقابلة في معبر بيت حانون.

وأوضح أن التاجر غراب يعتبر الثالث الذي يتم اعتقاله بعد إجراء مقابلة في المعبر منذ مطلع الشهر الجاري، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من (100) مواطن فلسطيني من قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري.

وبين أن هؤلاء جرى اعتقالهم في عرض البحر وممن يعملون في مهنة الصيد، أو بعد أن اجتازوا حدود القطاع، بالإضافة إلى من تم اعتقالهم عبر معبر بيت حانون أثناء تنقلهم من وإلى القطاع، بالإضافة لاستجواب عشرات آخرين واحتجازهم لساعات معدودة أثناء تنقلهم عبر المعبر المذكور.