مخابرات الاحتلال تستدعي والدي الطالبة ميس أبو غوش للتحقيق

وطن: استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي والدي الطالبة الأسيرة ميس أبو غوش من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، لمقابلة محققي الاحتلال في سجن عوفر بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحلة، صباح اليوم.

وذكر أحد أقرباء العائلة أن المخابرات الاسرائيلية أبلغت والدي ميس بالحضور اليوم للتحقيق معهما في سجن عوفر بالساعة التاسعة صباحا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت طالبة الاعلام في جامعة بير زيت ميس أبو غوش من منزلها في مخيم قلنديا قبل نحو 25 يومًا، ومدد الاحتلال اعتقالها قبل يومين لمدة ثمانية أيام للتحقيق معها.

والطالبة المحتجزة في أقبية تحقيق الاحتلال ميس هي شقيقة الشهيد حسين أبو غوش، الذي استشهد في عام 2017.