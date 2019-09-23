ازدياد احتمال إسناد مهمة تشكيل حكومة الاحتلال إلى نتنياهو

وطن: بعد إعلان القائمة العربية المشتركة انسحاب أعضاء حزب التجمع الثلاثة من التوصية بتكليف غانتس أولا بمهمة تشكيل حكومة الاحتلال، يزداد احتمال إسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة أولا الى بنيامين نتنياهو.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فبعد أن أبلغت القائمة المشتركة رئيس الدولة رؤوفين رفلين بأن توصيتها بتكليف المهمة إلى ببيني غانس كرئيس للحكومة، لا تشمل أعضاء التجمع الوطني الثلاثة.

وبذلك سيبلغ عدد النواب الموصين بغانتس الى 54 عضو كنيست، أي أقل بنائب واحد عن عدد النواب الذين يوصون ريفلين بتكليف نتنياهو بهذه المهمة.

ويقوم رئيس دولة الاحتلال ريفلين بهذه الساعة بالاستماع الى توصيات ممثلي كل من يهدوت هتوراة ويمينا والعمل -غيشر والمعسكر الديمقراطي.