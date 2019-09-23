الاقتصاد تضبط مواد غذائية فاسدة في معبر كرم أبو سالم

غزة- وطن: تمكنت طواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، من ضبط مواد غذائية فاسدة ولا تصلح للاستخدام الآدمي، خلال جولة تفتيشية داخل معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة .

وقالت الوزارة في بيان لها، الطواقم ضبطت 28 طناً من السكر عليها علامات فساد ظاهرة (متحجر) خلال دخولها إلى قطاع غزة.

وأتلفت الوزارة قرابة 150 كيلو جرام، من التمر ظهر عليها علامات الفساد الظاهري والعفن، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.