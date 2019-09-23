نتنياهو يجدد الدعوة لتشكيل حكومة وحدة "دون العرب"

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن الحكومة التي يمكن تشكيلها في ظل الظروف السياسية لإسرائيل، هي حكومة وحدة واسعة.

وأشار نتنياهو إلى أن، الطريق الوحيد للوصول إلى تشكيل مثل هذه الحكومة هو الحوار.

وانتهت، ظهر اليوم، الإثنين، المشاورات التي دعا إليها رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، بحصول رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على 55 توصية، مقابل 54 توصية لرئيس قائمة "أزرق أبيض"، بيني غانتس، على أن يجتمع مساء اليوم بهما.

وأوصى لصالح نتنياهو الليكود و"إلى اليمين" و"شاس" و"يهدوت هتوراه"، بينما أوصى لصالح غانتس القائمة قسم من المشتركة و"المعسكر الديمقراطي" وتحالف العمل و"غيشر".

في حين امتنع "التجمع الوطني الديمقراطي" عن التصويت لصالح أي من المرشحين.

ونقل القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي عن مصادر رفيعة لم تسمّها تقديراتها أن يكلف ريفلين نتنياهو بتشكيل الحكومة، بعد عقده جلسة ثلاثية ينضم إليها غانتس.

وسيصدر ريفلين قراره النهائي بعد غدٍ، الأربعاء، وإذا فشل المكلف الأول المنوط به تشكيل حكومة بالمهمة، حتى مهلة قدرها أربعة أسابيع تنتهي في الـ23 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، سيتعين على ريفلين تمديد الفترة الممنوحة له لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.