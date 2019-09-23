إيران تقرر الإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة

وطن: أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الاثنين أن بلاده أفرجت عن ناقلة النفط البريطانية (ستينا إمبيرو) التي احتجزتها إيران قبل أكثر من شهرين.

وفي مؤتمر صحفي، قال ربيعي إن "الإجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار".

وأوضح أنه "اكتمل العمل القانوني والإجراءات الإدارية للإفراج عن الناقلة الإنجليزية لكن ليس لدي معلومات عن موعد الإفراج عنها".

ويأتي الإفراج عن الناقلة البريطانية قبيل لقاء مزمع بين الرئيس حسن روحاني ورئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحسب ما أعلن الأخير الاثنين.