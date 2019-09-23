فصل الخريف يبدأ اليوم ويستمر 89 يومًا

وطن: يبدأ اليوم الاثنين فصل الخريف ويستمر لمدة 89 يومًا و17 ساعة و29 دقيقة.

وحسب الجمعية الفلكية الفلسطينية ومقرها القدس فإن فصل الخريف بدأ فلكياً في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية اليوم في تمام الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت القدس.

وذكرت أن الاعتدال الخريفي يحل عندما تكون الشمس عمودية تمامًا على خط الاستواء، وفي هذا اليوم ينتهي فصل الصيف الذي يكون قد استمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و56 دقيقة ويبدأ فصل الخريف ويستمر لمدة 89 يوما و17 ساعة و29 دقيقة.