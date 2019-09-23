بدعم من الاتحاد الأوروبي: افتتاح محطة المعالجة المتقدمة للمياه العادمة للاستخدام الزراعي في رفح

وطن: دعت منظمة أوكسفام، وجمعية الإغاثة الزراعية وجمعية أصدقاء البيئة، لحضور مراسم افتتاح محطة المعالجة المتقدمة للمياه العادمة للاستخدام الزراعي في رفح- المرحلة الثانية، الممولة بتبرع من الاتحاد الأوروبي.

وذلك يوم الخميس 26 سبتمبر 2019 الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وبحسب الدعوة المرفقة أدناه، سيعقب الحفل سباق اختراق الضاحية من داخل المحطة باتجاه تدفق المياه البديلة إلى أراضي المزارعين في مواصي رفح.