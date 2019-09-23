بنك الاستثمار الفلسطيني يجري السحب على الجائزة الرابعة (سيارة أوبل كروس لاند) ضمن حملة حساب التوفير فرصتي

وطن: قام بنك الاستثمار بالسحب على الجائزة الرابعة ضمن حملة التوفير فرصتي و هي سيارة أوبل كروس لاند كاملة الاضافات ومجمركة في نهاية شهر اغسطس، وكانت السيد غسان انضوني وزوجته المدخرين لدى مكتب بيت ساحور اصحاب الحظ السعيد حيث فاز حسابهم المشترك بالجائزة، و تم دعوتهم الى مكتب بيت ساحور و تسليمهم السيارة ضمن فعاليات تم فيها دعوة عدد من المتعاملين مع البنك وذلك بحضور المدير العام سميح صبيح و ومدير العلاقات العامة والتسويق خليل ناصر ومدير فرع بيت لحم سامي ابوعامرية ومديرة مكتب بيت ساحور رنا عوض وعدد من مسؤولي وموظفي البنك، وعبر الرابحين عن فرحتهم بالجائزة وقدموا الشكر لبنك الاستثمار الفلسطيني على ما يقدمه من خدمات مميزة وحسن التعامل وسرعة في انجاز المعاملات وحثو المواطنين للادخار لدى بنك الاستثمار الفلسطيني .

هذا وان حملة حسابات التوفير "فرصتي" التي اطلقها البنك تستمر بالسحب على الجوائز حتى نهاية العام الحالي، حيث يتم في نهاية كل شهر السحب على سيارة اوبل كروس لاند، وسيتم السحب على جائزة 125,000 شيكل الثانية بنهاية شهر كانون اول، ومن المهم ذكره ان الحد الأدنى لفتح حساب التوفير ودخول السحب على الجوائز سواء للحسابات الحالية او الجديدة هو 100 دولار او ما يعادلها بالعملات الاخرى وكل ايداع اضافي بقيمة 100 دولار او ما يعادلها يزيد من فرصة الربح بالجوائز.