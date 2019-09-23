فيديو | الخارجية الإسرائيلية تهنئ السعودية بيومها الوطني.. وعلم "إسرائيل" يجوب شوارع الرياض

وطن: هنأت الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين المملكة السعودية بمناسبة العيد الوطني الـ 89 عبر تغريدة باللغة العربية على حسابها في تويتر.

وفي التهنئة تمنت خارجية الاحتلال للسعوديين بحلول يومهم الوطني "أن يعيده عليهم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان وأجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة، داعين الله عز وجل أن تتكلل جهودكم بالرقي والتطور والازدهار".

وقام أمس الأحد مدون سعودي بنشر فيديو يظهر فيه علم دولة الاحتلال الى جانب العلم السعودي على سيارته أثناء تجواله بأنحاء الرياض. تعبيرا عن "المحبة بين الطرفين".