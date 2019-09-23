الصالحي لوطن: مستقبل الحكومة الإسرائيلية لا تحسمه صناديق الانتخابات.. بل العوامل الخارجية

وطن: وصف الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، صعوبات تشكيل حكومة للاحتلال بعد الانتخابات الأخيرة، بأنها حصيلة عوامل خارجية. مؤكداً إن دولة العنصرية والاحتلال باتت أكثر انكشافاً من أي وقت مضى.

وفي معرض رده على إعادة الانتخابات، ومن ثم العقبات والتحالفات الحزبية المتعسرة للخروج بحكومة، قال الصالحي لـوطن إن "ذلك يثبت أن مستقبل نتنياهو أو غانتس وحزبيهما لا تحسمه صناديق الانتخابات، بل العوامل ألخارجية أيضاً".

ونوّه إلى أن العوامل الخارجية تضع "إسرائيل" في مصاف دول أخرى لطالما ادعت هي أفضليتها عليهم، فهي دولة زاخرة بتناقضات سياسية واقتصادية واجتماعية، واتضح ذلك من خلال فشل البرلمان أكثر من مرة في تشكيل حكومة، بسبب حجم الصراع الداخلي القائم، وحجم الولاءات الخارجية.

وأضاف الصالحي أن جميع هذه التناقضات تثبت هشاشة استقلالية "إسرائيل"، إذ أن تشكيل الحكومة لم يعد شأناً إسرائيلياً خالصاً.