حماس تفرض غرامة مالية على نجل أحد قيادييها

وطن: قالت حركة حماس، إنه "إيماناً منا بمتابعة القضايا التي تهم شعبنا ومواطنينا، خاصة ما تتعلق بالرأي والسلوك العام، وتمس ضوابط النظام والقانون وقيم العدالة والشفافية، فقد تابعت قيادة الحركة ما تداوله النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص سفر المواطن أنس إسماعيل رضوان، للحج هذا العام (1440هـ) ضمن المكرمة لعائلات شهداء الشعب الفلسطيني، فقد تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، واستمعت إلى كل من له علاقة بالموضوع".

وأضاف الحركة في بيان لها، يوم الاثنين، إن بعض الإجراءات والمعاملات الإدارية قد خالفت الأعراف والضوابط والإجراءات المعتمدة والمتفق عليها في تنفيذ منحة مكرمة الحج، والتي تدار بها هذه المكرمة في منظمة التحرير (مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى)".

وقررت بفرض غرامة على المواطن أنس رضوان بدفع مبلغ وقدره خمسة آلاف دينار أردني، قيمة تكاليف فرصة ومنحة الحج لأصحابها الأصليين الأبناء والبنات، توزع وفق الشريعة الإسلامية إحقاقاً للحق لأنه أخذ حقاً ليس له.

وأكدت أنه تم اعتماد توصيات اللجنة الأخرى بالعقوبات للمخالفين للإجراءات، والأعراف بما يتناسب مع أخطائهم ومخالفاتهم.

وتوجهت الحركة برسالة لأبناء شعبنا، قائلةً: إننا "سنبقى وقافين عند حدود الله وحقوق الناس لا تأخذنا لومة لائم حتى لو كان من أقرب الناس إلينا، وشعارنا قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم"

ويذكر انها اول قضية فساد تصدر فيها حماس موقفا.