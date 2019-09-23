أربع منظمات إعلامية وحقوقية تؤسس شبكة لمكافحة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام

وطن: قررت أربع منظمات حقوقية وإعلامية تأسيس شبكة لمكافحة خطاب الكراهية، بالتعاون مع كل المؤسسات المعنية في المنطقة وفي العالم، تحت اسم "شبكة مكافحة خطاب الكراهية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا".

جاء ذلك خلال فعالية حول خطاب الكراهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بمشاركة يارا بدر من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وخالد إبراهيم من مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومعالي هزاز من اليونسكو.

والمنظمات المؤسسة للشبكة هي: المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية " مدى"، ومركز الخليج لحقوق الانسان، ومؤسسة مهارات، والمركز السوري للاعلام وحرية التعبير.

وبحسب بيان مشترك لها، يهدف تأسيس الشبكة لمكافحة خطاب الكراهية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتوعية بمخاطره على السلم الاهلي في المنطقة، التي تشهد العديد من الصراعات المحلية والاقليمية، ويشمل ذلك عدداً من الحروب الأهلية.

وبينت الشبكة أنها ستفتح عضويتها لاحقاً لكل المؤسسات التي تؤمن بأهدافها الاساسية وبحرية التعبير، وستركز على التعريف بخطاب الكراهية والحد الفاصل بينه وبين حرية الرأي والتعبير، وتوعية الصحفيين والنشطاء لمواجهة هذا الخطاب والحد منه على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التقليدية.

كما أكدت أنها ستعمل على تكريس مبدأ التسامح والحوار ونبذ العنف داخل المجتمعات في المنطقة.

ولفتت إلى أنه ولتحقيق اهدافها،سوف تعمل الشبكة على تنفيذ سلسلة من الأنشطة المختلفة من بينها:حملات، دراسات متخصصة، دورات تدريبية، حلقات دراسية، ومؤتمرات، وكذك القيام بالرصد المباشر للمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام التي تروج لهذا الخطاب غير المقبول.

وستقوم الشبكة بالتواصل مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة، مثل الفيسبوك وتويتر، للمساهمة في وضع الضوابط لمواجهة هذا الخطاب في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ووقف أية انتهاكات من قبلها لحرية التعبير والخصوصية.

كما ستتعاون الشبكة مع المؤسسات الاهلية والاقليمية والدولية لتنفيذ اهدافها وللاستفادة من تجاربها في هذا المجال، والقيام بأنشطة مشتركة تخدم محاربة هذا الخطاب وتعزز حرية التعبير وتدعم ناشطي المجتمع المدني المدافعين عنها.