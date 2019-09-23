إصدار حكم نهائي مدته 20 شهراً بحق الأسير عبد بعيرات

رام الله- وطن: أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية حكماً نهائياً بحق الأسير عبد فاروق بعيرات(24عاماً) من سكان بلدة كفر مالك، قضاء مدينة رام الله، يقضي بالسجن الفعلي مدة 20 شهراً، إضافة إلى فرض غرامة مالية بحقه بقيمة 4000 شيقل.

وذكر مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير بعيرات بتاريخ 4/11/2018، بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة كفر مالك، ونقلته إلى مركز تحقيق "عوفر"، واستمر التحقيق معه أكثر من ثلاثة أسابيع، ووجهت له مخابرات الاحتلال تهمة التحريض، وتشكيل خطر على أمن الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة "عوفر" وبعد تأجيل محاكمة الأسير بعيرات حوالي ثماني مرات، أصدرت بحقه حكماً بالسجن مدة 20 شهراً، وقد أمضى من حكمه 10 أشهر.