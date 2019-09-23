الأسير المقدسي نائل عبيد يدخل عامه الاعتقالي ال16

رام الله- وطن: يدخل الأسير المقدسي نائل سلامة محمود موسى عبيد (42 عاما) من العيسوية غدا الثلاثاء عامه الاعتقالي السادس عشر على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وكان نائل قد اعتقل بتاريخ 24/9/2004 و أدين بالإنتماء لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، و حكمت عليه المحكمة الاحتلالية بالسجن المؤبد 7 مرات إضافة إلى 30 عاما، وقد تنقل في معظم السجون، و حرم مؤخرا من الزيارة

نائل متزوج و أب لطفل، و يعاني داخل السجون من مشاكل صحية متعددة أبرزها (الحساسية و الجيوب الأنفية).